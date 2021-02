"Ati vazut cum zambea Zidane?!" Detaliul sesizat de un fost antrenor dupa eliminarea SCANDALOASA din Atalanta - Real Madrid

Real Madrid s-a impus cu 1-0 in meciul tur cu Atalanta din optimile de finala Champions League!

Italienii au jucat in inferioritate numerica din minutul 17, dupa ce Freuler a vazut rosu direct, in urma unui contact cu Mendy. Decizia a fost extrem de controversata si contestata de specialisti ai fotbalului.

Acelasi Mendy a adus victoria echipei sale, cu un gol marcat in minutul 86, dupa ce madrilenii nu au reusit sa inscrie, in ciuda faptului ca jucau in superioritate numerica.

Fabio Capello a vorbit despre eliminarea scandaloasa, remarcand un detaliu inedit.

"Arbitrul a distrus meciul, nu era ultimul aparator si, mai mult decat atat, Mendy se ducea spre exterior. Era o intrare de galben. Ar fi fost bine ca Atalanta sa poata juca in conditii de egalitate un meci atat de important.

Nici lui Zidane nu ii venea sa creada! Ati cazut cum zambea?! Atalanta a avut ghinion, insa mai ramane un meci. Se poata intampla orice, trebuie doar sa inscrie un gol si sa nu primeasca niciunul", a spus Capello.