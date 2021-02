Real Madrid, decimata inaintea duelului cu Atalanta din Champions League! Dupa Ramos si Hazard, un alt om de baza ar putea lipsi de la meci

Real Madrid intalneste pe Atalanta, miercuri, de la ora 22:00, in mansa tur a optimilor Champions League.

Dupa ce a fost nevoita sa aduca 5 jucatori de la echipa a doua pentru meciul de campionat cu Real Valladolid, castigat cu 1-0, madrilenii sperau sa mai recuperez din titulari pentru meciul cu Atalanta.

Erau confirmate absentele lui Eden Hazard, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Rodrygo, Federico Valverde, Alvaro Odriozola si Eder Militao, iar acum pe lista s-a adaugat si Karim Benzema, cel pe care staff-ul medical al echipei spera sa-l recupereze pentru duelul din Champions League.

Dupa plecarea lui Ronaldo de pe Bernabeu, Benzema a fost principalul marcator al Realului in fiecare sezon si i-a condus ofensiv pe "galactici" in ultimii ani.

Ajuns la 33 de ani, jucatorul cu origini algeriene este in continuare fotbalistul cu cele mai multe reusite din echipa Realului, reusind 17 goluri in toate competitiile, in acest sezon, in ciuda faptului ca s-a luptat cu diverse accidentari pe parcursul stagiunii.