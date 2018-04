Ion Tiriac, atac la Serena Williams: "Are 36 de ani si 90 de kilograme! Cu tot respectul, astept altceva pentru tenisul feminin!" Federer, luat si el in colimator

Ion Tiriac a criticat doi colosi ai tenisului. Tiriac a avut doua replici dure pentru Serena Williams si Roger Federer.

Tiriac s-a plans de faptul ca jucatoarele de tenis aduc doar 25% din veniturile turneului pe care il organizeaza la Madrid si ca in prezent tenisul feminin nu mai ofera o sportiva care sa poata fi catalogata drept un simbol.



"Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea altceva pentru tenisul feminin", a fost declaratia facuta de Tiriac in Bild la adresa Serenei Williams.

Tiriac l-a luat in colimator si pe Roger Federer pentru ca acesta nu participa la turneele pe zgura, cum este cel de la Madrid.

"Roger Federer este cu siguranta cel mai bun jucator de tenis din toate timpurile, dar nu se comporta corect. Nu cred ca abordarea lui e corecta. El isi alege turneele in care joaca, ceea ce este greu de acceptat in alte sporturi", a mai precizat omul de afaceri roman.