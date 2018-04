Simona Halep, "sabotata" de retelele de socializare: "Twitter, ma omori!" VIDEO | Super executia reusita de Halep la antrenamente

Simona Halep se antreneaza la Bucuresti pentru turneele pe zgura, iar la antrenamentul de astazi a reusit o lovitura spectaculoasa. Halep nu a putut insa sa "urce" pe Twitter tweener-ul reusit la antrenamente.

"Twitter, ma omori. Scuze, baieti. Video-ul meu se face negru cand e uploadoat. Dar chiar am reusit un tweener. Credeti-ma", a fost mesajul postat de Simona Halep pe reţeaua de socializare.

Twitter, you’re killing me ???????? sorry guys. My video goes black when uploaded. But I really did make a tweener. Trust me ????????????