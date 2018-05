AROGANTA URIASA a lui Ronaldo! "Poate ca Champions League ar trebui sa-si schimbe numele!" Ce propunere a facut

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator din istorie cu 5 trofee Champions League in palmares.

Cu 15 goluri in acest sezon, Roanldo a devenit regele Champions League, primul din istorie care ajunge la 5 trofee cucerite, 4 cu Real si unul cu Manchester United.

Portughezul crede ca a sosit momentul ca Champions League sa isi schimbe numele.



"E incredibil ce am reusit, inca nu constientizam cate am realizat, e incredibil, un moment unic, un moment special. Nu mai am cuvinte sa descriu acest moment.

E momentul sa ne bucuram. Alaturi de Zidane, alaturi de staff, meritam asta. Acum e timpul sa ne bucuram, apoi voi merge la echipa nationala, in urmatoarele saptamani situatia mea se va clarifica."

Intrebat de faptul ca nu a marcat in finala, Ronaldo a dat o replica aroganta. "Cine era cel mai bun marcator in Champions League pana la finala? Poate ca Champions League ar trebui sa-si schimbe numele in CR7 Champions League. Normal ca sunt dezamagit ca nu am marcat, dar nu conteaza. Cine are cele mai multe Champions League? Cele mai multe goluri? Cel mai bun marcator din nou, nu pot sa fiu trist!", a spus portughezul.

Ronaldo nu se retrage, insa nu vrea sa ramana pe Bernabeu. Negocierile cu Neymar si problemele cu fiscul il imping pe portuighez sa paraseasca Spania si posibil chiar Europa. "Nu spun ca ma retrag, important e sa ne bucuram acum si vom vedea in perioada urmatoare", a mai spus Ronaldo la Antena tres.