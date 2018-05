Un FAN l-a oprit pe Cristiano Ronaldo sa inscrie! Moment IREAL in finala Champions League. Ce facea Cristiano cand un suporter se indrepta spre el

Cristiano Ronaldo n-a inscris in finala Champions League.

O putea face in prelungiri, daca un suporter intrat pe gazon nu i-ar fi stricat faza. :) Ronaldo scapase in careu si isi pregatea sutul in momentul in care in jurul sau au aparut fortele de ordine. Super starul lui Real a trebuit sa se opreasca si sa renunte la gandul ca va mai inscrie.