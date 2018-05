Prima reactie a lui Florentino Perez dupa anuntul ca Ronaldo vrea sa PLECE de la Real!

Florentino Perez nici nu se gandeste ca Ronaldo va pleca de la Madrid in aceasta vara!

Perez spune ca ronaldo e sub contract cu Real si ca va 'continua sa fie fericit' pe Bernabeu.



"Toata lumea are dreptul sa vorbeasca, important e clubul si important e faptul ca ne putem bucura de castigarea Champions League. Sunt foarte bucuros ca Ronaldo are 5 trofee Champions League, la fel ca bine. Va fi in continuare fericit. Nu e vorba ca va ramane sau nu, e vorba ca are contract. Nu vreau sa discut de nimeni la nivel particupar. Avem 4 trofee Champions League in ultimii 5 ani, toata lumea e fericita", a spus Perez.