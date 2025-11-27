NEWS ALERT Șefii lui Liverpool și-au pierdut răbdarea: ce se întâmplă cu Arne Slot

Șefii lui Liverpool și-au pierdut răbdarea: ce se întâmplă cu Arne Slot Premier League
Înfrângerea din această etapă de UEFA Champions League, scor 1-4 pe teren propriu cu PSV Eindhoven, le-a pus capac șefilor lui Liverpool.

liverpool - psvArne SlotLiverpool
Chiar dacă nimic nu ar fi anunțat începutul dezastruos de sezon, având în vedere că Liverpool a fost campioană anul trecut la primul sezon cu Arne Slot (47 de ani) pe bancă, acum se pare că antrenorul olandez a ajuns într-un punct critic.

Arne Slot își joacă postul în următoarea etapă, cu West Ham

Înfrângerea cu PSV a fost dureroasă. Nu doar pentru că o echipă mai slab cotată a învins-o pe teren propriu pe Liverpool la scor, ci și pentru că a fost al nouălea eșec în ultimele 12 partide disputate în toate competițiile. Nici în Premier League lucrurile nu stau bine, având în vedere că trupa lui Slot se distanțează încet și sigur de locurile fruntașe, după ce a pierdut de șase ori în ultimele șapte partide.

După trei înfrângeri la scor (3-0 cu Manchester City, 3-0 cu Nottingham Forest și 4-1 cu PSV), Slot a ajuns în postura de a-și juca postul, scrie talkSport. Ar putea fi demis la finalul săptămânii, dacă rezultatele proaste vor continua.

Parcursul slab al echipei i-a deranjat pe șefii lui Liverpool și pentru că echipa vine după o fereastră istorică de transferuri. S-au investit 482 de milioane de euro în transferuri, iar ambițiile sunt pe măsură.

În următoarea etapă din Premier League, Liverpool va întâlni o altă echipă care se zbate pentru evitarea retrogradării. West Ham este pe locul 17, cu 11 puncte și este prima deasupra liniei. Meciul va fi duminică, în direct pe VOYO.

Ce notă a primit Dennis Man după Liverpool - PSV 1-4

Schimbat în minutul 89, Dennis Man a avut o evoluție apreciată în tridentul ofensiv al lui PSV. Românul a contribuit la tranzițiile rapide ale olandezilor și a fost implicat constant în fazele de construcție.

Pentru prestația sa, Man a fost notat de Flashscore cu 6,7, peste media echipei și în ton cu jocul colectiv excelent al PSV.

Ivan Perisic a primit cea mai mare notă a meciului: 7,6. Croatul a deschis scorul și a fost motorul ofensiv al olandezilor în prima repriză.

REZUMAT: Manchester City - Liverpool 3-0 (VOYO)

