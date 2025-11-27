Chiar dacă nimic nu ar fi anunțat începutul dezastruos de sezon, având în vedere că Liverpool a fost campioană anul trecut la primul sezon cu Arne Slot (47 de ani) pe bancă, acum se pare că antrenorul olandez a ajuns într-un punct critic.



Arne Slot își joacă postul în următoarea etapă, cu West Ham



Înfrângerea cu PSV a fost dureroasă. Nu doar pentru că o echipă mai slab cotată a învins-o pe teren propriu pe Liverpool la scor, ci și pentru că a fost al nouălea eșec în ultimele 12 partide disputate în toate competițiile. Nici în Premier League lucrurile nu stau bine, având în vedere că trupa lui Slot se distanțează încet și sigur de locurile fruntașe, după ce a pierdut de șase ori în ultimele șapte partide.



După trei înfrângeri la scor (3-0 cu Manchester City, 3-0 cu Nottingham Forest și 4-1 cu PSV), Slot a ajuns în postura de a-și juca postul, scrie talkSport. Ar putea fi demis la finalul săptămânii, dacă rezultatele proaste vor continua.

