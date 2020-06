Rezultat SOCANT in Europa! Echipa trecuta prin Champions League, ZDROBITA dupa ce tot lotul a fost bagat in carantina din cauza COVID si pe teren au intrat pustii! Cat s-a terminat meciul

Rezultat halucinant in prima liga din Rusia!

Soci a castigat cu 10-1 in fata lui Rostov! Oaspetii au venit la meci doar cu tineri de la echipa secunda si cu juniori, dupa ce toti componentii lotului mare si antrenorii au fost bagati in carantina! Au fost 6 cazuri de coronavirus confirmate la Rostov, insa clubul n-a gasit intelegere nici la adversarii de la Soci, nici la sefii federatiei, care au permis ca meciul sa se joace!

Fosta participanta in grupele Champions League, Rostov a luat bataie cu 10-1 de la Soci! Desi au deschis scorul in minutul 1 prim Romanov (17 ani), jucatorii lui Rostov n-au putut sa reziste decat 5 minute in avantaj. A urmat un masacru in adevaratul sens al cuvantului!

Pe site-ul clubului a fost publicat un comunicat in limba engleza in care oficialii echipei explica situatia in care Rostov a fost pusa. Se remarca informatia despre portarul de 17 ani Denis Popov, care a scos 15 mingi (inclusiv un penalty), stabilind un record pentru campionatul Rusiei. Denis a fost desemnat omul meciului la finalul partidei!