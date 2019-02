MAN UNITED - PSG 0-2 | Mesaj RAZBOINIC al lui Mbappe dupa golul cu United! Vrea ELIMINAREA Barcei din UCL: "Nu trebuie sa ne fie teama! Suntem buni!"

Kylian Mbappe l-a egalat pe "Fenomenul" Ronaldo la numarul de goluri in UEFA Champions League!

Fara Neymar si fara Edinson Cavani, toate sperantele celor de la Paris Saint-Germain intr-un succes in fata lui Manchester United pe Old Trafford in mansa tur a optimilor UEFA Champions League s-au legat de Kylian Mbappe. Iar atacantul de 20 de ani nu a dezamagit!

Desi a fost blocat in majoritatea timpului de cuplul Bailly-Lindelof, Mbappe a dat lovitura in repriza a doua dupa o pasa excelenta in fata portii a lui Di Maria! La finalul partidei, Mbappe a transmis un mesaj catre francezi sa sustina cluburile din UEFA Champions League, indiferent de numele acesteia!

Mbappe a anuntat chiar ca va fi fanul celor de la Olympiquei Lyon in duelul cu Barcelona! Mansa tur are loc saptamana viitoare!

"Avem nevoie ca oamenii sa ne sprijine. Noi o vom sustine pe Lyon saptamana viitoare. Avem nevoie ca fotbalul francez sa mearga cat mai departe posibil! Avem nevoie ca oamenilor sa nu le mai fie teama pentru ca suntem buni!" a spus Mbappe dupa partida.