Mbappe e OMUL MOMENTULUI! Cifre senzationale pentru starul de la PSG dupa victoria cu Man United: a intrat in istorie

Kylian Mbappe e omul momentului la PSG!

Francezul in varsta de 20 de ani a marcat golul al doilea pentru PSG in partida de pe Old Trafford cu Manchester United. Reusita a venit dupa un sprint spectaculos al tanarului fotbalist.

Kylian Mbappe a ajuns astfel la 14 goluri marcate in UEFA Champions League si l-a egalat pe brazilianul Ronaldo Nazario.

Mai mult, 10 din cele 14 goluri au fost marcate de Mbappe in meciuri jucate in deplasare, insemnand un procent de 71%.

71% - 10 out of 14 - of Kylian Mbappe’s Champions League goals have come away from home, the highest ratio of players with 10+ goals. ⚡️ pic.twitter.com/0ipgvLByrE — Goal (@goal) 12 februarie 2019

Kylian Mbappe a devenit doar al treilea fotbalist care marcheaza in trei meciuri jucate in deplasare in Anglia, dupa Luis Enrique si Edin Dzeko.