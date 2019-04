Amenintare fara precedent la Man United inaintea meciului cu Barcelona! Eliminarea ar aduce un adevarat DEZASTRU pentru echipa lui Solskjaer

Meciul din Man United si Barcelona va fi LIVE pe www.sport.ro.

Manchester United i-a oferit un contract de antrenor principal lui Ole Gunnar Solskjaer dupa ce acesta a reusit sa revitalizeze echipa si sa o duca in sferturile UEFA Champions League dupa o calificare miraculoasa in fata lui Paris Saint-Germain, insa sezonul se poate incheia dezastruos pentru United.

Infrangerea cu Wolverhampton din ultima etapa a aruncat-o pe locul 6 iar in sferturi are un nou duel infernal cu Barcelona. Astfel, conducerea clubului a transmis ca o ratare ar calificarii in sezonul viitor al UEFA Champions League va duce la o micsorare cu 25% a salariilor tuturor jucatorilor, anunta The Sun!

O astfel de decizie, scriu englezii, ingreuneaza atat de negocierile cu Marcus Rashford pentru prelungirea contractului cat si eforturile de a-l pastra pe Paul Pogba si pentru sezonul viitor, mijlocasul francez fiind curtat de Real Madrid.

Pentru a obtine calificarea in sezonul viitor al UEFA Champions League, Manchester United trebuie fie sa castige trofeul in acest sezon, fie sa incheie sezonul in primele 4 locuri din Premier League. Exista un scenariu, extrem de improbabil, prin care United ar rata UEFA Champions League si daca incheie sezonul pe locul 4 - in cazul in care atat UEFA Champions League si Europa League sunt castigate in acest sezon de echipe care termina pe locurile 5 si 6 in campionat (exemplu: Tottenham si Chelsea)! Regulamentul nu permite ca un campionat sa aiba mai mult de 5 formatii in UCL.