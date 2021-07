Continua recordul negativ! Ce a reusit capitanul Danemarcei in meciul cu Anglia

Autogolul lui Kjaer din semifinala Euro 2021 este al 11-lea de la aceasta editie. Ceea ce intareste particularitatea acestui turneu final. Numarul de autogoluri marcate depaseste deja totalul combinat al celor 15 ediţii de pana acum.

La turneele finale din 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 si 2016 s-au marcat in total doar 9 autogoluri.

Own goals in #Euro2020: 11.

Own goals at the Euros of 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 & 2016, combined: 9.