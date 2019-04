Cine este BOMBA SEXY inselata de un jucator de la Manchester United! "Il iubesc pana la moarte!" Cu ce se ocupa acum! GALERIE FOTO

Jena Frumes a fost inselata de un fotbalist din lotul lui Ole Gunnar Solskjaer.

Jena Frumes este o americanca de 26 de ani, actrita si model de succes. Ea este si fosta iubita a lui Jesse Lingard, fotbalistul lui Manchester United. Cei doi s-au despartit dupa 15 luni petrecute impreuna. Modelul a scris pe contul sau de Twitter: "Il iubesc pana la moarte pe Jesse, dar uneori trebuie sa te opresti".

Problemele din cuplu au inceput in momentul in care Jesse Lingard a inselat-o pe Jena cu Leonie Borke, dupa o infrangere a lui Manchester United. Cu toate acestea, modelul nu s-a despartit in acel moment de fotbalist si a incercat sa continue relatia, insa nu pentru mult timp.

Jena Frumes a trecut acum peste cele intamplate si face furori pe contul sau de Instagram, acolo unde este urmarita de peste 3,5 milioane de utilizatori.

GALERIE FOTO: