Au bătut palma! "Cadoul" primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive

La câteva zile după victoria clară contra lui Cremonese, scor 4-1, presa italiană anunță că Inter a decis să îl transfere definitiv pe Manuel Akanji (30 de ani) de la Manchester City.



Fundașul elvețian a fost împrumutat de la City chiar în ultima zi a ferestrei de mercato. Sosirea sa venea în urma cedării lui Benjamin Pavard la Marseille, tot sub formă de împrumut.



Akanji s-a impus rapid în primul 11 al lui Cristi Chivu, iar Inter este hotărâtă acum să activeze clauza de transfer definitiv în valoare de 15 milioane de euro, anunță Tuttosport, care precizează că nerazzurrii speră ca fondurile pentru această mutare să vină chiar din cedarea definitivă a lui Pavard la Marseille.



Transferul lui Akanji la Inter ar fi devenit oricum definitiv în cazul în care s-ar fi îndeplinit anumite condiții stipulate în contract: Inter să câștige titlul în Serie A, iar Akanji să joace în mai mult de jumătate din partide.



Internaționalul elvețian, care a mai evoluat la Basel sau Dortmund, va beneficia și de o mărire de salariu după ce transferul la Inter va devenit definitiv. Akanji va încasa un salariu anual net de 3.750.000 de euro, iar bonusurile pot ajunge la 700.000 de euro.