Au bătut palma! "Cadoul" primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive

Au bătut palma! Cadoul primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive Serie A
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a ajuns la cinci victorii consecutive înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Inter Milano, cristi chivu, manuel akanji, Manchester City
La câteva zile după victoria clară contra lui Cremonese, scor 4-1, presa italiană anunță că Inter a decis să îl transfere definitiv pe Manuel Akanji (30 de ani) de la Manchester City.

Inter a decis să îl transfere definitiv pe Manuel Akanji de la Manchester City

Fundașul elvețian a fost împrumutat de la City chiar în ultima zi a ferestrei de mercato. Sosirea sa venea în urma cedării lui Benjamin Pavard la Marseille, tot sub formă de împrumut.

Akanji s-a impus rapid în primul 11 al lui Cristi Chivu, iar Inter este hotărâtă acum să activeze clauza de transfer definitiv în valoare de 15 milioane de euro, anunță Tuttosport, care precizează că nerazzurrii speră ca fondurile pentru această mutare să vină chiar din cedarea definitivă a lui Pavard la Marseille.

Transferul lui Akanji la Inter ar fi devenit oricum definitiv în cazul în care s-ar fi îndeplinit anumite condiții stipulate în contract: Inter să câștige titlul în Serie A, iar Akanji să joace în mai mult de jumătate din partide.

Internaționalul elvețian, care a mai evoluat la Basel sau Dortmund, va beneficia și de o mărire de salariu după ce transferul la Inter va devenit definitiv. Akanji va încasa un salariu anual net de 3.750.000 de euro, iar bonusurile pot ajunge la 700.000 de euro.

  • 6 meciuri a strâns până acum Akanji la Inter, cinci dintre ele fiind din postura de titular

Daniele Adani, impresionat de Interul lui Chivu

Cristi Chivu (44 de ani) este tot mai apreciat în Italia pentru munca depusă pe banca lui Inter Milano. Ultimul care s-a înscris pe lista admiratorilor este Daniele "Lele" Adani, fost fundaș și actual analist TV respectat, care a vorbit în termeni laudativi despre antrenorul român.

În intervenția sa de la emisiunea "Domenica Sportiva", Adani a subliniat transformarea pe care Chivu a adus-o la echipă, menționând că proiectul tehnicianului român a început să dea roade vizibile.

"Proiectul Chivu decolează. Diferența nu stă în sistemul de joc, ci în faptul că a reușit să umble la motivația echipei. Acum și-a regăsit siguranța, jocul, posesia, atenția și concentrarea", a punctat Adani.

Analistul a comparat impactul imediat al noilor nume promovate de Chivu cu eșecul unor jucători cu un CV superior la prima vedere: "Pe hârtie, Mehdi Taremi, Marko Arnautovic și Joaquin Correa aveau capacități superioare. Taremi a eșuat, dar el îți oferea, la prezentare, mai multă încredere decât un Bonny sau un Pio Esposito, pe care poate se gândeau să-l împrumute".

Totuși, Adani a transmis un mesaj de precauție, insistând că parcursul bun trebuie gestionat cu atenție: "În ultimele trei meciuri așa a fost, dar calm, pas cu pas. Vorbim de o echipă bine antrenată de un băiat care câștigă consens zi după zi. Acesta este un semnal foarte bun".

