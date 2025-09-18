Marcus Thuram a adus victoria echipei lui Chivu cu reușitele sale din minutele 42 și 47.



Cristi Chivu, primire călduroasă la Amsterdam



Meciul de la Amsterdam a avut o încărcătură specială pentru Cristi Chivu. A evoluat la Ajax timp de patru ani, între 1999 și 2003, după care a plecat în Italia, unde a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa.



Chiar înainte de această partidă, Ajax și Inter au avut o postare comună cu Cristi Chivu. ”Lăncierii” au salutat revenirea fostului fundaș român la Amsterdam: ”Ne bucurăm să te vedem, Cristian Chivu!”.

