Marcus Thuram a adus victoria echipei lui Chivu cu reușitele sale din minutele 42 și 47.
Cristi Chivu, primire călduroasă la Amsterdam
Meciul de la Amsterdam a avut o încărcătură specială pentru Cristi Chivu. A evoluat la Ajax timp de patru ani, între 1999 și 2003, după care a plecat în Italia, unde a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa.
Chiar înainte de această partidă, Ajax și Inter au avut o postare comună cu Cristi Chivu. ”Lăncierii” au salutat revenirea fostului fundaș român la Amsterdam: ”Ne bucurăm să te vedem, Cristian Chivu!”.
La ambele goluri, Cristi Chivu nu s-a bucurat, având în vedere istoria sa cu Ajax. Românul, o legendă la Inter ca jucător, a fost un fotbalist exponențial și la Amsterdam.
Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive.
Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa #4 Serie A de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.
Echipele de start la Ajax - Inter:
- Ajax: Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Klaassen, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Gotds
- Rezerve: Alders, Bounida, Dolberg, Fitz-Jim, Gloukh, Heerkens, McConnell, Mokio, Moro, Pasveer, Rosa, Sutalo
- Inter: Sommer, de Vrij, Akanji, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Esposito
- Rezerve: Acerbi, Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Di Gennaro, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Martinez J., Martinez L. Sucic, Zielinski