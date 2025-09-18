FOTO Ajax și Inter, postare comună despre Cristi Chivu

Ajax și Inter, postare comună despre Cristi Chivu Liga Campionilor
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat primul meci din faza principală a UEFA Champions League, scor 2-0 cu Ajax Amsterdam.

cristi chivuAjax AmsterdamInter Milano
Marcus Thuram a adus victoria echipei lui Chivu cu reușitele sale din minutele 42 și 47. 

Cristi Chivu, primire călduroasă la Amsterdam

Meciul de la Amsterdam a avut o încărcătură specială pentru Cristi Chivu. A evoluat la Ajax timp de patru ani, între 1999 și 2003, după care a plecat în Italia, unde a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa.

Chiar înainte de această partidă, Ajax și Inter au avut o postare comună cu Cristi Chivu. ”Lăncierii” au salutat revenirea fostului fundaș român la Amsterdam: ”Ne bucurăm să te vedem, Cristian Chivu!”.

La ambele goluri, Cristi Chivu nu s-a bucurat, având în vedere istoria sa cu Ajax. Românul, o legendă la Inter ca jucător, a fost un fotbalist exponențial și la Amsterdam.

Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive.

Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa #4 Serie A de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.

Echipele de start la Ajax - Inter:

  • Ajax: Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Klaassen, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Gotds
  • Rezerve: Alders, Bounida, Dolberg, Fitz-Jim, Gloukh, Heerkens, McConnell, Mokio, Moro, Pasveer, Rosa, Sutalo
  • Inter: Sommer, de Vrij, Akanji, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Esposito
  • Rezerve: Acerbi, Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Di Gennaro, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Martinez J., Martinez L. Sucic, Zielinski
