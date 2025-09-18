La finalul etapei a noua din Superligă, FCSB a rămas pe locul 11, cu doar șapte puncte după nouă etape și o singură victorie! Campioana caută să iasă din această criză cu o victorie în următoarea rundă, dar va avea parte de un test dificil.



Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, pune presiune pe elevii lui Elias Charalambous înainte de meciul cu gruparea moldoveană. Vrea ca favoriții săi să plece cu toate cele trei puncte de la Botoșani, pentru a spera din nou la o clasare în play-off.



”Meciul de la Miercurea Ciuc le-a întrecut pe toate”, spune Mustață. FCSB a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, și a ratat șansa de a se apropia de ”TOP 6”.



Gheorghe Mustață pune presiune înainte de FC Botoșani - FCSB



„Dacă nici noi nu am avut răbdare, atunci nu a mai avut nimeni. Am tot spus să fim alături de ei pentru că ne-au făcut fericiți doi ani la rând sau pentru că urmau meciurile europene. Gata, ce se întâmplă la echipă trebuie să înceteze. Meciul de la Miercurea Ciuc le-a întrecut pe toate. Poți pierde, cum s-a întâmplat cu Unirea Slobozia, dar să vedem că joacă sau că vor. Acum nu s-a văzut nici una, nici alta.



Cred că ei nu știu cine suntem noi, Peluza Nord, sau nu au priceput unde joacă. Le transmit că dacă nu se dăruiesc așa cum au făcut-o ediția trecută, dacă nu vin cu trei puncte de la Botoșani și din următoarele jocuri de campionat, vor simți pe pielea lor reacția noastră.



Nu e vorba de violență, dar vor juca precum în pandemie, singuri pe stadion. Ce au făcut la Miercurea Ciuc înseamnă că și-au bătut joc de milioane de suporteri, iar eu nu voi permite ca așa ceva să continue”, a spus Mustață, la ”Templul Sportului”.



FCSB are și probleme de lot înainte de meciul de la Botoșani. Nu mai puțin de cinci jucători sunt accidentați și vor rata partida din Moldova: Valentin Crețu (36 de ani), Joyskim Dawa (29 de ani), Adrian Șut (26 de ani), Risto Radunovic (33 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani).



Cum ar putea arăta FCSB în următoarea partidă din campionat, cu FC Botoșani: Târnovanu - Toma, Graovac, M. Popescu, Kiki - Alhassan, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Politic



„Cine n-ar vrea să joace două meciuri cu FCSB-ul? Mi-ar plăcea extraordinar să ajung în play-off, sunt convins că FCSB o să ajungă în play-off”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

