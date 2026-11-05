Duelul s-a disputat pe terenul lui Lens, însă nimeni nu se aștepta la ceea ce a urmat. Como a reușit să se impună în deplasare cu un neverosimil 9-1.

A văzut scorul serii din Champions League și nu s-a ferit de cuvinte

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 5 noiembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Bogdan Lobonț și Robert Niță.

În contextul partidei dintre Universitatea Craiova și Egnatia, Robert Niță a expus că niciun duel nu este unul facil. Acesta a făcut o paralelă cu scorul serii precedente din UEFA Champions League, Lens - Como 1-9.

Noul oficial de la Rapid susține că orice meci poate produce surprize, cum de altfel nimeni nu se aștepta ca formația din Serie A să marcheze 9 goluri într-un singur meci contra unui adversar din Ligue 1.

În stilul caracteristic, Robert Niță a transmis că e greu să marchezi 9 goluri și la nivel de juniori, dar mai ales într-un duel din UEFA Champions League.

„Cum îți explici că o echipă dintr-un campionat puternic încasează 9 goluri, de la o altă echipă din top 7 campionate? E greu să înscrii 9 goluri și la nivel de juniori!

Și în Cupă poți prinde o echipă inferioară, dar e greu să dai un gol la fiecare 10 minute. Te mai și bucuri, mai pierzi un minut acolo... Sunt zile și zile, meciuri și meciuri”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.