În urmă cu o lună, Cristiano Ronaldo a rămas pe bancă în meciul cu Norvegia și s-a supărat teribil pe selecționerul Jorge Jesus, care îl și trimisese în timpul duelului la încălzire.

Starul Portugaliei a fentat, ulterior, antrenamentele, iar în cele din urmă a anunțat că a părăsit definitiv cantonamentul lusitanilor pentru Nations League.

La o lună după scandalul de la națională, Jorge Jesus a reacționat tranșant după ce CR7 și-a anunțat retragerea

La o lună de la momentul respectiv, Cristiano Ronaldo, legitimat la Al Nassr în Arabia Saudită, a mărturisit că s-a retras de la prima reprezentativă a Portugaliei, după 234 de selecții și 146 de goluri.

Jorge Jesus a reacționat și el după vestea lui CR7. Selecționerul Portugaliei a ținut să puncte faptul că i-a cerut să amâne retragerea, căci are nevoie să-i fie alături în aventura de la cârma lusitanilor.

”Cristiano este un simbol la nivel mondial, un exemplu pentru Portugalia și pentru echipa națională. Am cerut să fie amplasată o fotografie uriașă cu el în sala noastră de conferințe, astfel încât toți tinerii jucători să îl poată privi ca pe un model în fiecare zi.

L-am rugat să continue alături de mine, pentru că aveam nevoie de el lângă mine. Dar trebuie să îi respect decizia. El va avea întotdeauna un loc în inimile portughezilor.

Va rămâne pentru totdeauna un simbol al fotbalului portughez”, a spus Jorge Jesus, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.