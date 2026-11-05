VIDEO EXCLUSIV L-a văzut pe jucătorul lui FCSB după ce a fost făcut praf de Gigi Becali și s-a convins: ”Nu și-a spus încă ultimul cuvânt!”

L-a văzut pe jucătorul lui FCSB după ce a fost făcut praf de Gigi Becali și s-a convins: ”Nu și-a spus încă ultimul cuvânt!” Superliga
SPORT.RO
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Silviu Lung a avut cuvinte de laudă la adresa unui jucător criticat dur de Gigi Becali în ultimele luni.

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FCSBSilviu LungStefan TarnovanuGigi Becali
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Fostul mare portar Silviu Lung a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE în care a vorbit printre altele și despre goalkeeperii români.

Silviu Lung: ”Târnovanu nu și-a spus încă ultimul cuvânt!”

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Întrebat despre situația de la FCSB a lui Ștefan Târnovanu, Lung crede că portarul roș-albaștrilor se află într-o creștere de formă, chiar dacă acesta vine după o perioadă delicată, în care a fost chiar și trecut pe banca de rezerve de către Gigi Becali.

Lung este convins că Târnovanu va reuși să prindă un transfer important chiar dacă o mutare nu s-a concretizat până în momentul de față pentru portarul de 26 de ani. 

Târnovanu a avut doi ani foarte buni dacă stăm să ne aducem aminte, acei doi ani în care a avut evoluții foarte bune și în cupele europene, și în campionat. Cred că FCSB a acumulat o anumită oboseală fizică, psihică, iar echipa a scăzut. În acel moment, nici randamentul lui nu a fost unul dintre cele mai bune. Nu este mai puțin adevărat că la FCSB este o situație specială, unde jucătorii sunt criticați destul de des. 

Și acesta este un aspect negativ care se răsfrânge asupra portarului. În ultimele șase-șapte meciuri, l-am urmărit atent, a avut evoluții bune și foarte bune, pentru că talentul nu se pierde niciodată. Mă bucur că a revenit, este un portar competitiv și sunt convins că nu și-a spus încă ultimul cuvânt”, a spus Silviu Lung la VOYO SPORT LIVE.

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