În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!”

În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!”

Spaniolii au făcut praf starul lui Real Madrid după 3-2 cu AEK-ul lui Marin: ”Nu a reușit să treacă de niciun adversar”

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Întrebat despre situația de la FCSB a lui Ștefan Târnovanu, Lung crede că portarul roș-albaștrilor se află într-o creștere de formă, chiar dacă acesta vine după o perioadă delicată, în care a fost chiar și trecut pe banca de rezerve de către Gigi Becali.

Lung este convins că Târnovanu va reuși să prindă un transfer important chiar dacă o mutare nu s-a concretizat până în momentul de față pentru portarul de 26 de ani.

”Târnovanu a avut doi ani foarte buni dacă stăm să ne aducem aminte, acei doi ani în care a avut evoluții foarte bune și în cupele europene, și în campionat. Cred că FCSB a acumulat o anumită oboseală fizică, psihică, iar echipa a scăzut. În acel moment, nici randamentul lui nu a fost unul dintre cele mai bune. Nu este mai puțin adevărat că la FCSB este o situație specială, unde jucătorii sunt criticați destul de des.

Și acesta este un aspect negativ care se răsfrânge asupra portarului. În ultimele șase-șapte meciuri, l-am urmărit atent, a avut evoluții bune și foarte bune, pentru că talentul nu se pierde niciodată. Mă bucur că a revenit, este un portar competitiv și sunt convins că nu și-a spus încă ultimul cuvânt”, a spus Silviu Lung la VOYO SPORT LIVE.