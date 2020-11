Radu Dragusin, aproape de debutul la Juventus! Cand ar putea sa intre pe teren alaturi de Ronaldo si Morata 

La doar 18 ani, Radu Dragusin este foarte aproape de debutul la Juventus.

Romanul a fost pus pe lista convocatilor pentru meciul cu Ferencvaros din Champions League, Andrea Pirlo confruntandu-se cu probleme importante de lot dupa accidentarile lui Bonucci, Chiellini si Demiral.

Potrivit jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport, Pirlo se va baza, cel mai probabil, in meciul cu Ferencvaros pe De Ligt si Danilo, insa Dragusin are sansa de a debuta in weekend, in partida contra celor de la Benevento.

Romanul in varsta de 18 ani i-a atras atentia lui Pirlo, antrenorul chemandu-l de mai multe ori sa se antreneze alaturi de jucatorii din prima echipa. Chiar daca nu si-a facut inca debutul la Juventus, jurnalistii italieni i-au conturat un portret laudativ fundasului care mai are contract cu "Batrana Doamna" pana in 2021:

"Forta, dezinvoltura si personalitate: acesta este Dragusin, gigantul din Romania pe care Pirlo l-a promovat la prima echipa. O parte a deciziei convocarii in lotul lui Juve este legata de problemele de lot, insa si jucatorul are meritul sau. Tot mai multi tineri sunt slefuiti in centrul de juniori, iar Dragusin este ultimul talent catapultat in echipa mare", au notat cei de la Gazzetta.