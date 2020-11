Varianta surpriza pentru Barcelona! Au pus ochii pe un fundas care a jucat in aceeasi echipa si cu Messi, si cu Ronaldo 

Koeman se confrunta cu probleme serioase in centrul apararii.

Gerard Pique s-a accidentat in meciul dintre Barcelona si Atletico Madrid, urmand a lipsi cel putin doua luni. In cazul in care va avea nevoie de operatie, fundasul ar putea sa revina pe teren abia in luna mai a anului 2021.

Avandu-i indisponibili si pe Araujo si Umtiti, Ronald Koeman are probleme serioase in aparare, singurul fundas central apt fiind Lenglet.

In aceste conditii, oficialii de pe Camp Nou au inceput sa caute un fundas central pe care sa-l transfere cat mai curand. Potrivit jurnalistilor de la El Chiringuito, catalanii au pus ochii pe fundasul Ezequiel Garay, care a ramas liber de contract in aceasta vara, in urma despartirii de Valencia.

Garay ar fi vrut sa revina la Benfica, pentru care a mai jucat intre 2011-2014, insa aceasta mutare nu s-a concretizat. Fotbalistul in varsta de 34 de ani este unul dintre putinii care au avut ocazia de a juca atat alaturi de Ronaldo, la Real Madrid, cat si in aceeasi echipa cu Messi, la nationala Argentinei.

Ezequiel Garay a trecut, de-a lungul carierei, pe la Newell's, Racing Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit si Valencia si are in palmares doua Cupe ale Spaniei.