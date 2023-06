Golul spaniolului Rodri a făcut diferenţa într-o finală în care echipa antrenată de Pep Guardiola a fost marcată de miza meciului.

Tehnicianul spaniol şi-a trecut în palmares al treilea trofeu Champions League, după cele câştigate în 2009 şi 2011 cu FC Barcelona.

Manchester City, care a cucerit Cupa Cupelor în 1970, a realizat o triplă pe care doar rivala Manchester United a mai reuşit-o (1999), Premier League, Cupa Angliei şi Champions League în acelaşi sezon.

Al treilea portar al lui Manchester City (37 de ani) a reușit să-și treacă în palmares trofeul Champions League, fără să evolueze niciun minut în acest sezon.

Britanicul a ieșit în evidență, chiar dacă nu a jucat, deoarece este al doilea titlu cucerit în competiția supremă. În 2005, atunci când evolua la Liverpool, Scott Carson a primit medalia de învingător, pe același stadion, fără să fi avut minute.

