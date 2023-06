Unic în istoria fotbalului! Campionul mondial fără minut în finala UCL, performanță incredibilă pe care nici măcar Messi nu a reușit-o 

Echipa lui Pep Guardiola a reușit să câștige primul său trofeu UEFA Champions League din istorie datorită golului marcat de Rodri în a doua repriză. Tehnicianul catalan este singurul antrenor care face „tripla” de două ori cu două echipe diferite, după ce City a câștigat titlul în Anglia, FA Cup și Champions League.

Trofeul de la Istanbul a fost și mai special pentru campionul mondial din lotul lui Pep Guardiola, Julian Alvarez (23 ani). Tânărul jucător nu a bifat niciun minut în finala în care antrenorul a făcut doar două schimbări, una în prima repriză, forțat de accidentarea lui Kevin De Bruyne și a doua în a doua parte, când l-a înlocuit pe Stones cu Walker.

Deși nu a jucat în finală, tânărul fotbalist care a câștigat în iarnă titlul mondial alături de Argentina este unic în istoria fotbalului. Julian Alvarez este primul jucător din istoria fotbalului care reușește să câștige „tripleta” și Campionatul Mondial în același sezon.

Julián Álvarez is the first player in football history to win the Treble and the World Cup in the same season.

La Araña has completed football at 23-years-old. ???? pic.twitter.com/zP2PLpcvaV