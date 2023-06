Golul spaniolului Rodri a făcut diferenţa într-o finală în care echipa antrenată de Pep Guardiola a fost marcată de miza meciului.

Tehnicianul spaniol şi-a trecut în palmares al treilea trofeu Champions League, după cele câştigate în 2009 şi 2011 cu FC Barcelona.

Manchester City, care a cucerit Cupa Cupelor în 1970, a realizat o triplă pe care doar rivala Manchester United a mai reuşit-o (1999), Premier League, Cupa Angliei şi Champions League în acelaşi sezon.

Imediat după fluierul final și după momentele de bucurie, Jack Grealish a oferit un scurt interviu. Mijlocașul britanic a avut nevoie de câteva momente pentru a se concentra, fiind vizibil emoționat de succesul obținut în acest sezon.

"Pentru asta am muncit întreaga viață. Am fost groaznic astăzi, dar nu-mi pasă. Să reușesc tripa cu acest grup este ceva deosebit. Toți cei care mă cunosc știu cât de mult iubesc fotbalul.

Este un geniu, nu-i așa? (n.r. - Pep Guardiola). Tocmai i-am spus 'ai făcut să se întâmple asta pentru mine'. Mi-a oferit multă încredere, să mă cumpere pentru atâția bani.

Chiar și anul trecut când am jucat ca naiba, mi-a fost alături și a vorbit cu mine", a declarat Jack Grealish.

