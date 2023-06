Ambele echipe au parcurs un sezon bun, atât în campionatele interne, cât și în Champions League. În timp ce „cetățenii” au realizat deja dubla în campionat, după ce au luat titlul din fața rivalei Arsenal și au învins-o pe Manchester United în finala Cupei Angliei (3-2), Inter se poate lăuda cu ridicarea Cupei Italiei, trofeu pe care „Nerrazzurii” l-au cucerit în urma victoriei din finala cu Fiorentina, scor 2-1.

Când vine vorba de evoluțiile și parcursul din Liga Campionilor, gruparea engleză a avut un parcurs mai greu până în finală, terminând pe primul loc grupa din care mai făceau parte Dortmund, Sevilla și Copenhaga. În fazele eliminatorii, formația de pe Etihad a trecut de Leipzig în optimi (8-1 la general), Bayern în sferturi (4-1 la general) și de Real Madrid în semifinale (5-1 la general).

Nici Inter nu a avut parte de un parcurs ușor, gruparea de pe Giuseppe Meazza terminând pe locul 2 grupa cu Bayern, Barcelona și Victoria Plzen. În etapele eliminatorii, „Nerrazzurii” au învins următoarele echipe: în optimi pe Tottenham (1-0 la general), în sferturi pe Benfica (5-3 la general) și în semifinale pe AC Milan (3-0 la general).

