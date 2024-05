Manchester City a decis ce se întâmplă cu portarul care a prins două meciuri în ultimii cinci ani

Rezervă neutilizată în acest sezon, portarul Scott Carson (38 de ani) va ajunge la final de contract cu Manchester City, unde este legitimat din 2019.

Chiar dacă a prins doar două meciuri pentru echipa lui Pep Guardiola în cei cinci ani petrecuți la Manchester, Carson va primi un nou contract din partea conducerii clubului.

Potrivit jurnalistului Jack Gaughan de la Daily Mail, goalkeeper-ul va semna din nou cu Manchester City pentru încă un sezon.

La Manchester City, Ederson este titularul postului de portar, iar în unele partide portughezul a fost înlocuit cu germanul Stefan Ortega (31 de ani).

Scott Carson este abia a treia soluție pentru postul de portar la echipa care domină, de patru ani, fotbalul din Premier League.

