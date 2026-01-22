93.000.000€ pentru Arsenal!

”Tunarii” și-au asigurat prima poziție cu victorii pe linie (șapte din șapte) și cu cel mai bun golaveraj (20-2). În ultima rundă, Kairat Almaty se va deplasa pe Emirates, dar înainte de această partidă, echipa pregătită de Mikel Arteta și-a asigurat deja o avere.



Arsenal, 93.000.000€ din UEFA Champions League!



Până acum, Arsenal are de primit din partea celor de la UEFA nu mai puțin de 93 de milioane de euro pentru parcursul de până acum. Participarea în competiție vine cu 18,6 milioane de euro, locul ocupat în faza principală cu 37 de milioane de euro, iar parcursul de până acum este recompensat cu încă 37,6 milioane de euro, potrivit contului de Twitter now.arsenal.

