93.000.000€ pentru Arsenal!

93.000.000€ pentru Arsenal! Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arsenal a câștigat și meciul cu Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, scor 3-1, și s-a calificat în stil mare în faza optimilor din UEFA Champions League.

TAGS:
ArsenalMikel Arteta
Din articol

”Tunarii” și-au asigurat prima poziție cu victorii pe linie (șapte din șapte) și cu cel mai bun golaveraj (20-2). În ultima rundă, Kairat Almaty se va deplasa pe Emirates, dar înainte de această partidă, echipa pregătită de Mikel Arteta și-a asigurat deja o avere.

Arsenal, 93.000.000€ din UEFA Champions League!

Până acum, Arsenal are de primit din partea celor de la UEFA nu mai puțin de 93 de milioane de euro pentru parcursul de până acum. Participarea în competiție vine cu 18,6 milioane de euro, locul ocupat în faza principală cu 37 de milioane de euro, iar parcursul de până acum este recompensat cu încă 37,6 milioane de euro, potrivit contului de Twitter now.arsenal.

Evident, vor urma și alți bani din calificarea în primăvara europeană și din performanțele obținute în fazele eliminatorii. Până acum, Arsenal este văzută drept favorită pentru câștigarea marelui trofeu, după ce în sezonul precedent a părăsit competiția în semifinale.

Cea mai mare performanță din istoria clubului de pe Emirates în UEFA Champions League a fost în 2006, o finală pierdută la Paris cu Barcelona, scor 1-2.

Arsenal e lider și în Premier League

Echipa pregătită de Mikel Arteta stă foarte bine și în Premier League, acolo unde are un avans de șapte puncte față de urmăritoarele Manchester City și Aston Villa, chiar dacă a remizat în ultimele două etape.

Următoarea rundă vine cu un derby pentru Arsenal. ”Tunarii” vor juca pe teren propriu cu Manchester United, duminică, de la ora 19:30, LIVE pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
ULTIMELE STIRI
Portretul noului jucător de la Dinamo: ”E un transfer excelent. Calități fizice și tehnice foarte bune”
Portretul noului jucător de la Dinamo: ”E un transfer excelent. Calități fizice și tehnice foarte bune”
Cristiano Ronaldo face istorie! De câte reușite mai are nevoie starul portughez până la golul 1000
Cristiano Ronaldo face istorie! De câte reușite mai are nevoie starul portughez până la golul 1000
Reacția lui Vlad Dragomir după meciul cu Chelsea din Champions League în care a fost căpitan
Reacția lui Vlad Dragomir după meciul cu Chelsea din Champions League în care a fost căpitan
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu
Croații inflamează spiritele înaintea meciului cu FCSB: „Dinamo trebuie să învingă Steaua”
Croații inflamează spiritele înaintea meciului cu FCSB: „Dinamo trebuie să învingă Steaua”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League



Recomandarile redactiei
Portretul noului jucător de la Dinamo: ”E un transfer excelent. Calități fizice și tehnice foarte bune”
Portretul noului jucător de la Dinamo: ”E un transfer excelent. Calități fizice și tehnice foarte bune”
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu
Reacția lui Vlad Dragomir după meciul cu Chelsea din Champions League în care a fost căpitan
Reacția lui Vlad Dragomir după meciul cu Chelsea din Champions League în care a fost căpitan
Croații inflamează spiritele înaintea meciului cu FCSB: „Dinamo trebuie să învingă Steaua”
Croații inflamează spiritele înaintea meciului cu FCSB: „Dinamo trebuie să învingă Steaua”
Cristiano Ronaldo face istorie! De câte reușite mai are nevoie starul portughez până la golul 1000
Cristiano Ronaldo face istorie! De câte reușite mai are nevoie starul portughez până la golul 1000
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

stirileprotv Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!