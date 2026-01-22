93.000.000€ pentru Arsenal!

”Tunarii” și-au asigurat prima poziție cu victorii pe linie (șapte din șapte) și cu cel mai bun golaveraj (20-2). În ultima rundă, Kairat Almaty se va deplasa pe Emirates, dar înainte de această partidă, echipa pregătită de Mikel Arteta și-a asigurat deja o avere.
Arsenal, 93.000.000€ din UEFA Champions League!
Până acum, Arsenal are de primit din partea celor de la UEFA nu mai puțin de 93 de milioane de euro pentru parcursul de până acum. Participarea în competiție vine cu 18,6 milioane de euro, locul ocupat în faza principală cu 37 de milioane de euro, iar parcursul de până acum este recompensat cu încă 37,6 milioane de euro, potrivit contului de Twitter now.arsenal.
Evident, vor urma și alți bani din calificarea în primăvara europeană și din performanțele obținute în fazele eliminatorii. Până acum, Arsenal este văzută drept favorită pentru câștigarea marelui trofeu, după ce în sezonul precedent a părăsit competiția în semifinale.
Cea mai mare performanță din istoria clubului de pe Emirates în UEFA Champions League a fost în 2006, o finală pierdută la Paris cu Barcelona, scor 1-2.
Arsenal e lider și în Premier League
Echipa pregătită de Mikel Arteta stă foarte bine și în Premier League, acolo unde are un avans de șapte puncte față de urmăritoarele Manchester City și Aston Villa, chiar dacă a remizat în ultimele două etape.
Următoarea rundă vine cu un derby pentru Arsenal. ”Tunarii” vor juca pe teren propriu cu Manchester United, duminică, de la ora 19:30, LIVE pe VOYO.