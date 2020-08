VIDEO | "U" Cluj si-a prezentat noul echipament printr-un videoclip EMOTIONANT! Fotbalisti din 3 generatii apar in imagini!

Universitatea Cluj a realizat un videoclip emotionant pentru a-si prezenta noul echipament.

Tricourile de joc vor fi albe, cu dungi negre, amintind de modelul echipamentului traditional al clujenilor, dar si de cel al echipei nationale a Germaniei.

Noul echipament a fost prezentat printr-un videoclip in care apar suporteri si mai multe generatii de fotbalisti ai lui "U" Cluj: Remus Campeanu, care a fost in echipa care a castigat Cupa Romaniei in 1965, Dorin Goga, vedeta din prezent a echipei, si juniorul Darius Falcusa.

Legendarul Remus Campeanu este naratorul din videoclipul in care vorbeste despre istoria lui "U".

"Ne scriem propria istorie. Eu, tu, noi. Ducem simbolul mai departe, din generatie in generatie. Acel simbol al unor inimi romanesti si scriem povestea «U» impreuna. Povestea noastra, povestea Clujului. Pentru ca «U» esti tu, pentru ca «U» suntem noi" este un fragment din mesajul fostului fotbalist.

In sezonul 2020/21, clujenii antrenati de Adrian Falub vor incerca sa promoveze in Liga 1, intarindu-si echipa in aceasta vara cu cateva transferuri importante, cum ar fi Gabi Tamas sau Idan Golan.