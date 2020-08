PLEACA TAMAS de la U Cluj pentru o revenire SOC la Dinamo? Scenariu incredibil dupa ce 'cainii' au fost preluati de spanioli

Ofertele curg in continuare pentru Gabi Tamas, chiar daca a semnat cu Universitatea Cluj.

Spaniolii de la Dinamo l-ar vrea pe fostul fundas al Astrei Giurgiu in lot, si s-a scris chiar ca ar exista posibilitatea unui transfer al sau in Stefan cel Mare.

Cu toatea astea, Daniel Stanciu, conducatorul lui U Cluj a vorbit despre posibilitatea plecarii lui Tamas si a exclus orice zvon.

"Garantez ca Gabi Tamas nu pleaca. Restul informatiilor sunt doar speculatii. Este unul dintre pilonii actualului proiect U Cluj si, in acest moment, este foarte implicat in viata echipei. A venit aici convins de proiect si isi doreste enorm sa reusim sa construim impreuna o echipa si un club care sa atace performanta. Alaturi de Goga, Muresan, Rus, Gavra, Vatca sau Novac, Tamas este responsabil de viitorul sportiv al clubului si are obligatia morala si profesionala sa impuna o noua mentalitate si disciplina in cadrul clubului, iar toate acestea impreuna cu staff-ul si cu antrenor Adrian Falub.

Scopul este ca in viitorul apropiat sa vina si rezultatele asteptate de catre minunatii suporteri ai lui U. Pentru faptul ca a ales sa vina alaturi de noi ii multumesc lui Tamas, asa cum le multumesc si celorlalti care au venit, dar si presedintelui Radu Constantea pentru tot sprijinul acordat", a spus Stanciu pentru Liga2.ro.