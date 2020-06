U Cluj i-a gasit inlocuitor lui Dur-Bozoanca! Un fost portar de la Dinamo, primul transfer al clujenilor in aceasta vara! 

Universitatea Cluj a inceput pregatirile pentru sezonul urmator, in care marele obiectiv este promovarea in Liga 1.

Prima achizitie din aceasta vara este portarul Vlad Mutiu, jucator crescut de Dinamo Bucuresti. Goalkeeper-ul in varsta de 25 de ani a jucat in acest sezon la Farul Constanta, tot in Liga a 2-a.

In stagiunea urmatoare el il va inlocui in echipa clujeana pe Cosmin Dur-Bozoanca, portar care a fost imprumutat la U de la Viitorul si a carui intelegere nu a fost prelungita.

Oficialii clubului alb-negru sunt in continuare in cautarea unor fotbalisti cu care sa intareasca lotul pentru sezonul 2020/21.