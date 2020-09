FCSB nu e singura care a patit asta! Ce s-a intamplat cu celelalte cluburi care s-au confruntat cu problema COVID in Europa

UEFA este foarte stricta cand vine vorba de respectarea regulamentului, astfel datorita coronavirusului mai multe echipe din Europa au fost in situatia FCSB-ului.

Pentru ca o echipa sa poata disputa meciul, aceasta are nevoie de 13 jucatori de camp si un portar, termenul limita fiind cu 24 de ore inainte de inceperea partidei, dupa cum prevede regulamentul UEFA. In aceasta editie de cupe europene au mai existat cazuri de meciuri pierdute la masa verde.

Cazul Slovan Bratislava: Intreaga echipa a fost testata negativ inainte de sosirea lor in Insulele Feroe. Dupa ce au ajuns, slovacii au mai fost supusi unui test suplimentar covid, care a fost cerut de legislatia locala. Unul dintre oficialii slovaci a fost depistat pozitiv si astfel intreaga echipa a fost plasata in carantina de catre feroezi. Meciul a fost amanat de pe 19 pe 21 august, astfel Slovan a adus un grup de jucatori care erau testati negativ si puteau evolua. La momentul cand cel de-al doilea grup a ajuns in Feroe, unul dintre jucatori a fost testat pozitiv, iar autoritatile feroeze i-au bagat si pe acestia in carantina. Astfel, forul european a decis ca partida sa fie pierduta cu 3-0 de catre Slovan Bratislava.

Cazul FC Pristina: Kosovarii aveau de disputat o partida in Gibraltar contra celor de la FC Lincoln Red Imps, care era programata pe 18 august. La momentul in care acestia au ajuns in tara, mai multi membri ai delegatiei au primit rezultate pozitive, astfel echipa a fost plasata in carantina. UEFA a amanat partida pentru 22 august, iar FC Pristina a avut voie sa aduca o lista suplimentara de jucatori pentru aceasta partida. La fel ca in cazul celor de la Slovan, al doilea grup care a ajuns in Gibraltar a avut 8 rezultate pozitive, astfel meciul a fost decis la masa verde partida fiind castigata de FC Lincoln.