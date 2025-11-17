Presa din Brazilia a speculat că se va lăsa de fotbal

Brazilianul Oscar, mijlocaş la echipa Sao Paulo FC, a fost externat din spital. Deși se credea că are probleme grave, clubul a anunțat că a fost vorba de o sincopă vasovagală. Afecțiunea reprezintă o scurtă pierdere a conștienței cauzată de o scădere bruscă a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, determinată de o reacție excesivă a organismului la anumiți factori declanșatori, precum stres emoțional, vederea sângelui, durere intensă, deshidratare, statul prelungit în picioare sau căldura excesivă.



Acesta fusese spitalizat la începutul săptămânii trecute, după ce a prezentat anomalii cardiace în timpul testelor medicale de rutină la centrul de antrenament al clubului sud-american. Fotbalistul a leşinat în timp ce se antrena pe o bicicletă staţionară şi a fost imediat îngrijit de membrii echipei medicale a Einstein Hospital Israelita din Sao Paulo.



Fotbalistul era monitorizat pentru probleme cardiace încă din luna august, când i s-au constatat unele neregularități, în timpul testelor medicale pentru o fractură a trei vertebre, o accidentare care l-a ţinut departe de gazon timp de trei luni. Inițial, se speculase că ar putea să-și rezilieze contractul cu actualul club, care este valabil până în decembrie 2027, şi ar putea să pună capăt carierei, dar va avea nevoie doar de încă o săptămână de repaus.



A câștigat o avere în China, unde a jucat pentru Shanghai Port

Oscar dos Santos Emboaba Junior (34 de ani) este născut la Americana (statul Sao Paulo) și s-a format la juniorii cluburilor Uniao Agricola Barbarense și Sao Paulo FC - Categorias de Base. La nivel de seniori a evoluat pentru Sao Paulo FC (2008-2010, 2025-prezent), Internacional Porto Alegre (2010-2012), Chelsea (2012-2017) și Shanghai Port FC (2017-2024). Are 48 de selecții și 12 goluri pentru naționala de seniori a Braziliei, strânse între 2011 și 2015.



În palmaresul său se găsesc Recopa Sudamericana (2011), Premier League (2014-2015, 2016-2017), EFL Cup (2014-2015), Europa League (2012-2013), Chinese Super League (2018, 2023, 2024), Chinese Cup (2024), Chinese Super Cup (2019), South American U20 Championship (2011), FIFA U20 World Cup (2011), medalia de argint la JO 2012, FIFA Confederations Cup (2013), plus includerea în FIFA World Cup - All-Star Team (2014), Chinese Super League - Team of the Year (2018) și AFC Champions League - OPTA Best XI (2019).

Acesta a strâns peste 200 de milioane de euro doar în perioada petrecută în China, fiind la un moment dat al treilea cel mai bine plătit fotbalist din lume (25 de milioane de euro net pe sezon), fiind întrecut doar de Leo Messi (FC Barcelona) și Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Foto - Getty Images

