ULTIMA ORA | SOC! Dinu Gheorghe revine in fotbalul romanesc! Cu ce echipa de traditie e foarte aproape sa semneze: "Este in discutii chiar in acest moment"

Dinu Gheorghe este foarte aproape sa semneze cu o noua echipa.

Fost conducator al Astrei si al Rapidului, Dinu Gheorghe este foarte aproape sa revina in fotbal. Acesta ar urma sa devina presedinte sau manager general la Universitatea Cluj, anunta site-ul numaiU.ro

"Dinu Gheorghe, cunoscut publicului larg la Dinu Vama, se afla la U Cluj si negociaza preluarea unei functii de conducere la Universitatea Cluj. Unul dintre cei mai controversati conducatori din fotbalul romanesc este foarte aproape de a mai bifa o formatie in CV-ul sau stufos. Din pacate este vorba despre U Cluj, club cu care Dinu "Vama" este in discutii chiar in aceste momente. Ultima data la Dunarea Calarasi, "Vama" ar urma sa devina manager sportiv la U daca Universitatea ii va putea satisface pretentiile financiare. Conform informatiilor noastre, nenconfirmate insa oficial, Dinu Vama ar urma sa il aduca in viitorul apropiat pe Bogdan Andone pe banca tehnica a Universitatii", spun cei de la numaiU.ro

Ultima oara Dinu Gheorghe a fost la Dunarea Calarasi, ocupand functia de manager general, functie pe care ar urma sa o preia si la Universitatea Cluj, sau chiar rolul de presedinte al clubului.