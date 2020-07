CUTREMUR la FCSB! Victorie ISTORICA in lupta dintre Becali si Steaua Armatei! Cum pot ajunge CSA si Talpan in Liga 1

TAS a respins apelul FCSB in privinta unei hotarari luate de FRF in baza careia CSA Steaua putea promova in Liga a 3-a.

PRO SPORT scrie ca Tribunalul de la Lausanne a decis in favoarea Federatiei, in procesul in care FCSB avea de partea ei si Liga Profesionista.

Astfel, in acest moment, un club de drept public care a parcurs toate etapele de promovare de la Liga a 4-a pana la Liga a 2-a poate sa se transforme in club de drept privat, iar acesta sa aduca promovarea in Liga 1. In Liga 1 va juca clubul de drept privat care a reusit promovarea, nu cel care a parcurs pasii pana la divizia B.

Astfel, CSA Steaua poate urca in actuala formula pana in Liga a 2-a, apoi sa se transforme in club de drept privat si sa forteze intrarea in Liga 1. Situatia ar fi putut-o afecta si pe FC Arges, aflata in aceeasi situatie, numai ca hotararea TAS ii scapa de emotii pe pitesteni.