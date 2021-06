"Nu voi fi suporterul lui CSA Steaua in amicalul cu OFK Belgrad!" Declaratii surprinzatoare din partea unei legende a clubului din Ghencea

Helmut Duckadam va fi prezent la meciul inaugural al stadionului din Ghencea.

Noua arena din Ghencea in care s-au investit peste 100 de milioane de euro va fi inaugurata pe 7 iulie, cu amicalul dintre Steaua si OFK Belgrad. La acest eveniment vor fi invitate toate gloriile clubului ros-albastru care au castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986. Chiar daca nu a sustinut proiectul MAPN, Duckadam nu putea lipsi de la acest eveniment.

"Am primit invitatie din partea celor de la CSA Steaua. Voi merge la meci, normal! Ma bucura ca la eveniment vor participa si colegii mei de la Steaua. Abia astept sa ma vad cu ei. De fiecare data cand se ivesc astfel de ocazii si pot merge, o fac cu mare placere", a declarat fostul portar al Stelei pentru playsport.

Duckadam a ocupat 10 ani functia de presedinte de onoare la echipa patronata de Becali, pe care a considerat-o continuatoarea Stelei. De altfel, inclusiv la meciul de deschidere dintre Steaua si OFK Belgrag a declarat ca nu va sustine echipa antrenata de Oprita si ca principalul motiv pentru care participa la acest eveniment este reintalnirea cu fostii colegi de generatie.

"Stiu ca din cauza parerilor mele am fost condamnat de unii dintre fani. E dreptul lor, asa cum e si dreptul meu de a spune ce cred cu adevarat. Nu voi fi suporterul CSA Steaua in amicalul cu OFK Belgrad. De altfel, eu nu sunt un suporter al vreunei echipe. Merg la acest joc pentru a ma vedea cu fostii colegi si pentru a urmari o partida de fotbal. Ma bucur ca am fost invitat", a precizat Helmut Duckadam.