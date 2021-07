Marius Lacatus, dupa ce a aflat ca Steaua retrage numarul 7: "Mi-a venit sa plang! Parca e un alt sfarsit"

Oficialii clubului Steaua au decis sa retraga tricoul cu numarul 7, facut celebru in Ghencea de Marius Lacatus, cel mai titrat fotbalist din istoria gruparii "militare".

Initiativa clubului ros-albastru l-a emotionat pe fostul mare international roman, care a marturisit ca a aflat despre acest demers din presa.

"A fost si pentru mine o surpriza totala sa aflu ca se va retrage tricoul meu, cu numarul 7. Nu stiam. Am aflat de la televizor. Sincer, parca mi-a venit sa zambesc, dar si sa plang. Au fost sentimente amestecate.

Nu as fi reusit eu singur toate acele performante, fara colegii mei. E un sentiment de mandrie, dar si de usoara tristete, sa vezi ca ti se retrage tricoul. Parca e un alt sfarsit.

Eu cred ca poate ar fi trebuit sa fie retrase toate tricourile celor de la Sevilla, de la Monte Carlo, pentru ca impreuna am reusit toate acele performante. Stiu ca acum purta acest tricoul cu numarul 7 Florin Rasdan. Sper sa nu se supere pe mine. Nu am avut nicio implicare, nu am batut vreodata vreun apropo ca sa se faca asta.

E clar ca a fost un cumul de factori, conducerea clubului, suporterii. Nu a decis o persoana asta", a declarat, pentru gsp.ro, Marius Lacatus.

In tricoul Stelei, Marius Lacatus a cucerit 21 de trofee: 10 titluri de campion, 6 cupe ale Romaniei, 3 Supercupe, o Cupa a Campionilor Europeni si o Supercupa a Europei.