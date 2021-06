Inca un caz Steaua vs FCSB in Romania? Petrolul a plus plasturi pe siglele clubului, fanii au luat foc! Detalii de ultima ora

Petrolul a ramas fara dreptul de a folosi marca dupa ce perioada in care aceasta a fost cesionata a expirat.

Astfel, jucatorii s-au pregatit in ultimele zile fara sigla clubului pe piept. Aceasta a fost acoperita cu plasturi. Imaginile i-au infuriat pe suporterii din oras, care au cerut primariei, cea care detine brandul, sa rezolve situatia. Contractul de licenta s-a incheiat pe 18 iunie, dar autoritatile spun ca vor organiza o licitatie pentru a le atribui din nou.



Consilier al primarului din Ploiesti, Vivi Rachita a oferit in aceasta dimineata, la 'Ora exacata in Sport', ultimele detalii. Il poti asculta in clipul de mai sus.

