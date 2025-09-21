Vicecampioana Steaua Bucureşti a obţinut o victorie, duminică, în ultimul meci de la turneul A din preliminariile Ligii Campionilor, scor 21-8, cu Pays D’Aix Natation. Steaua încheie turneul pe locul 3 şi va continua în grupele LEN Euro Cup.

Scorul pe reprize a fost 5-1, 5-2, 4-5, 7-0.

În primele două partide, Steaua a pierdut cu Primorac Kotor, scor 12-15, şi cu gazda turneului, VK Novi Belgrad, scor 6-20. Cele două formaţii sunt calificate în grupele Ligii Campionilor.

Pentru şase locuri disponibile în grupele Ligii Campionilor joacă 10 echipe, la trei turnee preliminare – Belgrad, Sabadell şi Zagreb. Primele două clasate la fiecare turneu se califică în grupele Ligii Campionilor, fază în care a ajuns direct campioana CSM Oradea.

Campioana României va juca în grupa C, cu formaţiile FTC Budapesta, câştigătoarea grupei A de calificare, din care face parte şi Steaua, plus echipa de pe locul 2 în grupa C de calificare, în care joacă HAVK Mladost Zagreb, AN Brescia şi Vouliagmeni NC.

Meciurile din grupe vor începe în 14 octombrie.

