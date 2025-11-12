VIDEO Steaua București a ajuns o epavă! Echipa cu 40 de titluri de campioană, loc jenant într-o ligă cu doar nouă echipe

Steaua București a ajuns o epavă! Echipa cu 40 de titluri de campioană, loc jenant &icirc;ntr-o ligă cu doar nouă echipe Hochei
Dezastru sportiv aproape pe linie la clubul din Ghencea.

SteauaSteaua BucurestiACSH GheorgheniSC Miercurea CiucRed Hawks
Oaspeţii au obţinut victorii pe linie, marţi, în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă, Red Hawks Bucureşti şi ACSHC Fenestela 68 reuşind să producă surprize.

ACSH Gheorgheni - ACSHC Fenestela 1-3

Campioana ACSH Gheorgheni a fost întrecută de ACSHC Fenestela 68 cu 3-1 (2-0, 0-0, 1-1).

Elod Antal, Serghei Paior şi Laszlo Antal au marcat pentru Fenestela, în timp ce golul campioanei a fost reuşit de Levente Simon.

SC Miercurea Ciuc - Red Hawks 6-7 și CSM Galați - Corona Brașov 0-1

Red Hawks a învins-o pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 7-6 (2-3, 1-1, 3-2, 1-0), după prelungiri, pe Patinoarul ''Vakar Lajos''. 

Evgheni Skacikov a marcat golul victoriei ''şoimilor roşii''. Internaţionalul român de origine rusă a mai înscris un gol, celelalte fiind semnate de Mircea Constantin, Daniil Martinov (2), Raul Jakob şi Marius Mărcuş.

Pentru ciucani au înscris Arnold Sillo, Tihamer Becze (2), Conor McEachern, Aapo Ahola, Norbert Rokaly.

CSM Corona Braşov s-a impus în faţa formaţiei CSM Galaţi cu 1-0 (0-0, 0-0, 1-0), prin golul ucraineanului Dmitro Rudika.

Steaua - Red Hawks 1-5 luna trecută pe patinoarul Berceni Arena

Clasamentul din Campionatul Național de hochei pe gheață, cu Steaua pe locul 6 din 9 echipe

Steaua București, mai nou Steaua Rangers, cândva echipa numărul 1 din hocheiul nostru (40 de titluri de campioană - ultimul în 2006 și 33 de Cupe ale României), se află în a doua jumătate a clasamentului, pe locul 6 din cele 9 echipe participante:

1. CSM Corona Braşov 32 puncte (12 jocuri)

2. ACSH Gheorgheni 30 (12)

3. ACSHC Fenestela 21 (10)

4. Red Hawks 20 (11)

5. SC Miercurea Ciuc 19 (11)

6. CSA Steaua Bucureşti 16 (11)

7. CSM Galaţi 7 (10)

8. ACS Sapientia U23 5 (11)

9. Sportul Studenţesc 0 (12)

Agerpres

