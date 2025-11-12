Oaspeţii au obţinut victorii pe linie, marţi, în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă, Red Hawks Bucureşti şi ACSHC Fenestela 68 reuşind să producă surprize.

ACSH Gheorgheni - ACSHC Fenestela 1-3



Campioana ACSH Gheorgheni a fost întrecută de ACSHC Fenestela 68 cu 3-1 (2-0, 0-0, 1-1).

Elod Antal, Serghei Paior şi Laszlo Antal au marcat pentru Fenestela, în timp ce golul campioanei a fost reuşit de Levente Simon.

SC Miercurea Ciuc - Red Hawks 6-7 și CSM Galați - Corona Brașov 0-1



Red Hawks a învins-o pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 7-6 (2-3, 1-1, 3-2, 1-0), după prelungiri, pe Patinoarul ''Vakar Lajos''.

Evgheni Skacikov a marcat golul victoriei ''şoimilor roşii''. Internaţionalul român de origine rusă a mai înscris un gol, celelalte fiind semnate de Mircea Constantin, Daniil Martinov (2), Raul Jakob şi Marius Mărcuş.

Pentru ciucani au înscris Arnold Sillo, Tihamer Becze (2), Conor McEachern, Aapo Ahola, Norbert Rokaly.

CSM Corona Braşov s-a impus în faţa formaţiei CSM Galaţi cu 1-0 (0-0, 0-0, 1-0), prin golul ucraineanului Dmitro Rudika.

Steaua - Red Hawks 1-5 luna trecută pe patinoarul Berceni Arena

