”Steaua București trebuie să dea în judecată FRF și LPF, clubul nostru este discriminat!”

Alexandru Hațieganu
Asociațiile suporterilor steliști au luat foc după ultima decizie pro-FCSB luată de Liga lui Gino Iorgulescu și Federația lui Răzvan Burleanu.

Steaua, FCSB, FRF, LPF, Gigi Becali
În ultimele zile, Gigi Becali a cerut public ca LPF să corecteze regula privind modificarea listei pentru campionat, care spunea că echipele pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

Finanțatorul de la FCSB s-a referit la cazul Malcom Edjouma, care, conform regulamentului, putea fi trecut din nou pe listă doar dacă îi era reziliat contractul și semna altul. Într-un timp foarte scurt, la solicitarea LPF, Comitetul de Urgență al FRF a aprobat modificarea solicitată de Becali.

Decizia i-a înfuriat pe cei de la Rapid și Universitatea Craiova, care au transmis că nu este normal ca regulamentul să fie schimbat în timpul competiției, mai ales fără consultarea celorlalte cluburi din Superliga.

Au luat foc și cei de la Steaua București - ca de obicei însă, doar prin vocile suporterilor de la AS47 și Steaua Liberă, nu ale celor de la echipa ”încremenită” în Liga 2.

AS47: ”CERERE PUBLICĂ CĂTRE Federația Română de Fotbal și SuperLiga Romania”

”Având în vedere că regulamentele fotbalului românesc se pot modifica în timpul competițiilor, așa cum ați demonstrat recent prin decizia de a ajusta regulile pentru a avantaja direct o echipă din prima ligă, vă solicităm să aplicați aceeași măsură și pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua București!

Fie că vreți sau nu să recunoașteți acest lucru, Steaua este echipa-fanion a fotbalului românesc, clubul cu cele mai mari performanțe interne și internaționale din istoria acestui sport în România. Palmaresul complet al Stelei – pe care îl cunoașteți foarte bine și asupra căruia ați luat act oficial – nu poate fi ignorat doar pentru a servi interesele unor grupuri restrânse.

Domnule Gino Iorgulescu, chiar dumneavoastră ați spus:

- „Nu e nevoie să se facă o șmecherie românească, de stradă, să facem regulamentul ca lumea. M-am consultat și cu Burleanu și am făcut chestia asta.”

Atunci consultați-vă și pentru Steaua. Recunoașteți-i împreună palmaresul, nu mai atribuiți numele altei echipe și împreună modificați regulamentul astfel încât să poată promova sportiv și direct, fără a fi împinsă spre „șmecherii românești” pentru a fenta regulamentele.

Știți foarte bine câți bani publici se varsă în majoritatea echipelor din Liga 1 și câte dintre acestea au „optimizat” forma de organizare exact acele practici pe care le-ați descris dumneavoastră. Când o modificare se face doar pentru unii, se numește interes direct, nu „dorinta de a ajuta fotbalul românesc”. Căci corect ar fi fost să se schimbe regulamentul și în 2021, când Dan Petrescu cerea acest lucru, dar atunci Justin i-a răspuns: „Au fost făcute demersuri și către Federație, dar s-a stabilit că astfel de reguli e greu să le schimbi în timpul campionatului și e normal să se modifice între două campionate naționale… e greu să schimbi regulile în timpul jocului.”

Domnule Răzvan Burleanu, domnule Gino Iorgulescu:

Vă întrebăm public – veți modifica regulamentul și pentru Steaua, exact așa cum ați făcut-o pentru FC Fcsb, pentru ca echipa să nu mai fie nevoită să apeleze la „șmecherii românești, de stradă”? Sau recunoașteți că în fotbalul românesc regulile se schimbă doar pentru unii, iar ceilalți sunt lăsați să lupte împotriva unui sistem strâmb doar pentru că deranjează alte interese?” - AS47

Steaua Liberă: ”FRF și LPF calcă în picioare legea concurenței”

”Steaua București trebuie să dea în judecată FRF și LPF. Este cât se poate de clar că clubul nostru este discriminat. Este cât se poate de clar că cele două comit abuzuri și se folosesc de pozițiile lor dominante pe piață pentru a-i refuza Stelei accesul la oportunități economice.

Cum am spus de foarte multe ori deja, FRF și LPF calcă în picioare legea concurenței. Că doar ăsta e argumentul suprem al oilor, nu? ”Legea nu permite!” Uite că altă lege zice că ar trebui să permită.

Dar, bineînțeles, vorbim degeaba. Pentru că clubul nostru este condus de marionete care nu vor permite ca Steaua să dea în judecată FRF și LPF. Ordinul pesediștilor este ca FRF să nu fie deranjată.

Culmea e că, în încercarea lui de a salva imaginea lui Becali, chiar unul ca Mironică a ajuns să recunoască abuzurile FRF. A zis și el că regulamentele FRF ar trebui să fie la fel ca cele ale UEFA, care sunt mai bune. Păi, dragă Mironică, regulamentele UEFA i-au permis Corvinului, instituție publică, să joace în cupele europene. De asta nu zici nimic?

Nu va zice nimic. Nici el, nici ceilalți din presă. Scandalul cu sclavii becalieni va fi băgat imediat sub preș. Până la meciul următor, Fcsb va fi prezentată din nou ca victimă. Iar cei care nu vor accepta să tacă vor primi câteva erori de arbitraj la meciurile echipelor lor, ca să știe cum stau lucrurile. Ieri, echipa lui Șucu a avut un penalty nedat. Nici măcar nu s-a uitat arbitrul la reluare” - Steaua Liberă

