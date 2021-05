Ovidiu Herea, tot mai aproape de Rapid! "Ar fi un vis implinit!" Fotbalistul s-a intalnit cu Daniel Niculae

Lui Ovidiu Herea ii expira contractul cu Metaloglobus la finalul sezonului si e posibil sa plece de la echipa.

Mijlocasul a marturisit ca nu au fost discutii pentru prelungirea contractului cu Metaloglobus, iar in cazul unei oferte de la Rapid, fostul giulestean ar fi dispus sa plece.

"E prima data cand ma intalnesc cu Daniel Niculae de cand a revenit la Rapid. Nu am discutat un transfer, eu mai am contract cu Metaloglobus inca o luna, mai am un meci si vreau sa imi duc contractul la bun sfarsit si vom vedea dupa aceea ce se va intampla.

Deocamdata, el e cu gandul la ceea ce are de facut acolo, eu sunt cu gandul la Metaloglobus, dupa aceea, daca va veni o oferta, ne vom pune la masa si vom discuta.

Deocamdata nu am vorbit chiar cu nimeni despre prelungire, au fost cateva discutii de principiu, insa nimic concret. Ar fi un vis implinit, normal, pentru ca cine nu si-ar dori sa joace pe noul Giulesti, cu tribunele arhipline?", a declarat Ovidu Herea la finalul unui meci de "oldboys".

Ovidiu Herea a fost foarte apreciat in Giulesti. Jucatorul in varsta de 36 de ani a petrecut 6 ani la Rapid, intre 2007 si 2013. Mijlocasul a adunat 186 de partide si a marcat de 46 de ori in tricoul "visinilor".

