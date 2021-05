Rapid vrea sa ii aduca inapoi pe fratii Herea! Ce spune fostul atacant al giulestenilor despre posibila revenire

Rapid a dorit sa ii aduca in iarna pe fratii Herea pentru a se lupta la promovarea in Liga I, insa transferul nu s-a concretizat atunci.

Rapid se afla pe locul secund in playoff-ul ligii secunde si are sanse mari sa revina in Liga I, alaturi de liderul FC U Craiova.

"Alb-visinii" se gandesc serios la intarirea lotului din vara, iar fostii rapidisti Ovidiu Herea si fratele sau, Claudiu ar fi pe lista giulestenilor.

"Au luat o optiune serioasa pentru promovare si Rapid, si Craiova. Ele vor promova in Liga 1, din ce am vazut eu ca s-a jucat in acest playoff. Deja Rapid s-a desprins la patru puncte de Mioveni. Dupa o etapa, doua ne vom da seama cu siguranta ca ele vor promova, Rapid si Craiova. Este o liga incomoda. Nu sunt spatii asa mari ca in Liga 1, nu se lucreaza asa mult tactic. Din punctul meu de vedere, in Liga 1 e mult mai usor.

Am petrecut acolo sapte ani de zile, poate cea mai frumoasa perioada din cariera mea. Au fost discutii si in iarna cu ei, dar aveam contract cu Metaloglobus. Trebuia sa plec si eu si fratele meu. Am fost doriti amandoi. Visul meu este sa ma retrag de la Rapid. Ca se va putea sau nu acest lucru, ramane de vazut. Din vara vom vedea ce variante vor fi", a declarat Ovidiu Herea pentru Look Sport.

Ovidiu Herea a fost legitimat la Rapid intre 2007 si 2013, unde a reusit 46 de goluri in cele 165 de meciuri in tricoul echipei din Giulesti. Fratele sau, Claudiu Herea, a activat la Rapid un singur sezon, cand a fost imprumutat de la Viitorul in sezonul 2013-14.

Tweet Rapid herea Citeste si: