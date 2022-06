Unul dintre aspectele dezbătute a fost stadionul pe care Dinamo va juca meciurile de pe teren propriu în Liga 2, având în vedere că arena din ”Ștefan cel Mare” va intra în proces de modernizare.

Unde vrea Dinamo să joace meciurile de pe teren propriu în Liga 2

”Câinii” nu vor să părăsească Bucureștiul și iau în calcul variantele Cotroceni (n.r. - fostul stadion al lui FC Național, pe care nu s-au mai jucat meciuri oficiale de peste zece ani), și Colentina, ”casa” fostei Juventus București.

Potrivit comunicatului publicat de cei de la DDB, Dinamo mai ia în calcul și variantele Giurgiu și Voluntari.

”Vreau sa cred ca in momentul asta toti dinamovistii suntem uniti si promovam dupa primul an de purgatoriu. Nu e bine să ajungem la faliment și să o luăm de la zero, pentru că în acel caz palmaresul ar fi scos la vânzare. La Rapid au fost probleme in privința aceasta, cand la licitatie au aparut persoane rau intentionate, care doreau sa preia palmaresul. Problema nu sunt datoriile, ci platile imediate de 800.000 - 1.000.000€.

Daca vine un investitor si pune banii pe masă pentru a prelua clubul, doar DDB-ul va trebui să fie de acord, pentru că e singura entitate care a adus bani în timpul procedurii de insolvență. Si este deschisa aceasta posibilitate”, a precizat Zăvăleanu, în discuția cu suporterii.

Stadionul Cotroceni a fost construit în 1995 și era considerat cel mai ”cochet” din țară la vremea respectivă. Are o capacitate de 14,542 de locuri și este în proprietatea Băncii Naționale a României.

În urmă cu 13 ani, Cotroceniul era casa ”bancarilor” de la FC Național, club care a retrogradat în 2007 din Liga 1.

Dinamo a retrogradat pentru prima oară în istorie

În acest sezon, Dinamo a jucat 41 de meciuri (sezon regulat + play-out + baraj), contabilizând 8 victorii (4 sezon regulat + 4 în play-out), 8 remize (5 sezon regulat + 2 play-out + 1 baraj) și 25 de înfrângeri (21 sezon regulat + 3 play-out + 1 baraj).

"Câinii" au avut un golaveraj halucinant pentru o echipă de asemenea calibru, respectiv -42 (-43 sezonul regulat / +3 play-out / -2 baraj / 80 de goluri primite în total). Bucureștenii au avut a doua cea mai slabă apărare din sezonul regulat, după Academica Clinceni (-43), pierzând la scor meciurile cu FCSB (0-6, 0-3), CSU Craiova (0-5, 1-6), FCV Farul (0-3), Sepsi (1-4), CFR Cluj (0-3, 1-4) sau FC Botoșani (0-4).