Selecționata Romanian Wolves s-a pregătit pe arena din ”Parcul cu platani” pentru meciurile din Rugby Europe Super Cup. Pe 21 și 28 septembrie, pe ”Arcul de Triumf”, ”lupii” vor întâlni olandezii de la Delta Rugby Nederland și belgienii de la Brussels Devils.

Marin Dună (57 de ani), fostul golgheter al lui FC Național, în prezent antrenor secund în staff-ul lui Ilie Poenaru la Concordia Chiajna, a reacționat după ce a auzit că arena din Cotroceni găzduiește din nou antrenamentele unui sport profesionist.

Marin Dună, reacție după ce stadionul din Cotroceni s-a redeschis

Fostul atacant spune că sunt șanse mici ca fotbalul să revină în Cotroceni și povestește, în dialog cu Sport.ro, că a încercat să intre pe stadionul din ”Parcul cu platani” în urmă cu câțiva ani, dar nu a fost lăsat de paznicii bazei.

„Pe mine mă leagă foarte multe sentimente de acel stadion, eu am copilărit acolo, m-am format ca om, ca sportiv, ca ce vreți. M-aș bucura să revină fotbalul acolo, dar e foarte bine că a revenit rugby-ul. Poate, cu timpul, va reveni și fotbalul.

Eu, din ce am auzit, sunt foarte puține șanse să se mai joace fotbalul acolo. Sigur, se joacă, am înțeles că BNR are o echipă de fotbal, se mai joacă evenimente d-astea neprofesioniste. E păcat, e un stadion foarte frumos. Se construiesc acum stadioane, dar acela era... eu știu, poate și pentru că am stat 16 ani acolo, m-am atașat foarte mult de el.

N-am mai fost, din păcate. Am fost ultima oară acum cinci sau șase ani. Am mers la poartă și am vrut să intru, practic, doar să mai pășesc și să văd, dar n-am fost lăsat. Cu toate că i-am spus cine am fost, ce-am făcut, dar n-am fost lăsat să intru. Din păcate! Mă bucur că a pășit o echipă, chiar și de rugby. Înseamnă că poate s-a deschis o portiță. Doamne ajută să se deschidă din nou porțile”, a spus Marin Dună, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Marin Dună a evoluat în 199 de partide pentru fosta FC Național în prima ligă a României, pentru care a reușit să marcheze de 73 de ori. Cel mai bun sezon din cariera sa a fost 1994-1995, când a reușit să marcheze de 20 de ori în 33 de partide.

Stadionul Cotroceni a fost construit în 1995 și era considerat cel mai ”cochet” din țară la vremea respectivă. Arena care este în proprietatea Băncii Naționale a României avea o capacitate de 14,542 de locuri. În prezent se pot observa cu ochiul liber că mai multe scaune lipsesc, iar stadionul pare departe de ce a fost în urmă cu 20 de ani, când găzduia finale de Cupa României și meciuri de Supercupă.

15 ani de la dispariția lui FC Național

În 2009, FC Național a dispărut din peisajul fotbalului românesc, dar nu înainte de a fi evacuată de pe stadionul din Cotroceni din cauza unei datorii de 300.000 de euro către BNR.

Câștigătoare a Cupei României în sezonul 1959-1960, FC Național nu a reușit niciodată să câștige titlul în România. A fost vicecampioană de trei ori, în sezoanele 1995-1996, 1996-1997 și 2001-2002.