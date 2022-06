Întâlnire de gradul zero între DDB și Răzvan Zăvăleanu! Vești bune pentru fanii ”câinilor”

Mai multe voci importante din fotbalul românesc pun sub semnul întrebării participarea lui Dinamo în sezonul următor din Liga 2, având în vedere că planul de reorganizare al clubului poate fi dat peste cap de retrogradare. În eșalonul secund, ”câinii” nu vor mai încasa banii din drepturile TV, care au reprezentat, până acum, un procent semnificativ din bugetul anual al clubului.

Potrivit comunicatului emis de DDB, Răzvan Zăvăleanu spune că datoriile pot fi reduse până la 1,6 milioane de euro, dacă excludem cei 2,4 milioane de euro de la DDB. Printre altele, oficialul dinamovist a mai vorbit și despre palmares, siglă și înțelegerea cu Nicolae Badea, care ar putea permite clubului să folosească vechea stemă și în eșalonul secund.

Comunicatul emis de DDB! Toate discuțiile purtate cu Răzvan Zăvăleanu

ROLUL RTZ - „Ne-am implicat la Dinamo și sufletește. Nu RTZ se ocupă de administrare la Dinamo. Noi trebuie să fim observatori și să ținem legătura cu judecătorul sindic și cu creditorii. Am sprijinit actul administrativ, deoarece în ultima perioadă nu avea cine să conducă societatea. Varianta logică ar fi să avem un reprezentant al acționarilor, care să conducă, să numească antrenorul și să facă echipa pentru sezonul următor. Înainte de deschiderea procedurii de insolvență, am participat la niște interviuri alături de alți colegi din domeniu. Au fost prezenți reprezentanți ai acționarilor, din DDB, și domnul Badea și am fost selectați să ne ocupăm noi de insolvență”

RAPORTUL ÎNTRE DDB și RTZ - „Nu a existat imixtiune în conducere din partea DDB. Aron ne-a ajutat pe partea financiară, de câte ori era nevoie de transferuri de sume dinspre DDB. Elyass s-a interesat de ceea ce se întâmplă, dar nu interfera cu acțiunile noastre. Dorea doar să știe ce să le transmită membrilor DDB. DDB s-a implicat doar la numirea lui Uhrin. Aceasta nu i-a aparținut lui Mureșan sau mie. Noi nu am fost de acord cu numirea lui, nu credeam că poate fi o soluție câștigătoare. Dacă în luna noiembrie, când am depus planul, am fi făcut o reducere, am fi avut contestații, care ar fi dus la neaprobarea planului și am fi avut 9 puncte de depunctare. Am prevăzut plata tuturor creditorilor, astfel încât să nu avem contestații”

DATORII - „Datoriile pot fi reduse acum până la 4 milioane de euro, din care 2,4 milioane reprezintă datoria către DDB. Fără această datorie, rămân 1,6 milioane de euro, care pot fi plătiți în termen de 3 ani”

SPONSORI - „Din păcate, nu au fost foarte mulți. Dinamo are nevoie în special de cash, dar majoritatea contractelor de publicitate au fost făcute pe bartere. Contractul cu Unibet expiră la 30 iunie. Ar dori să continue contractul, dar oferta lor este mult mai mică decât ceea ce aveam până acum și decât ne așteptam. Încă nu s-a semnat nimic. Sperăm să strângem cât mai mulți bani din sponsorizări. Am primit solicitări pentru partea de pe pieptul tricoului”

DINAMO 2 și Centrul de Copii și Juniori - „Am fi renunțat deja la echipa a 2-a, dar riscam niște sancțiuni. Aceasta nu va mai funcționa. Referitor la CCJ, avem o discuție cu CS Dinamo și încercăm să stabilim un protocol de colaborare. O eventuală intrare a CS în acționariat. Protocolul cu CS Dinamo ar presupune finanțarea Centrului de Copii și Juniori. Înțelegerea cu CS Dinamo ar fi foarte importantă, prin prisma faptului că, atunci când va fi gata stadionul, proprietarul să fie și acționar și în felul acesta să nu fim chiriași pe stadion. Pentru intrarea în acționariat există câteva posibilități: mărire de capital social, cedarea acțiunilor, acționarii care nu contribuie financiar la menținerea activității să fie înlocuiți în mod ostil. De aceea am trimis adresa către acționari, să vedem în ce măsură vor înțelege să suporte obligațiile legale”

PATRIMONIU, PALMARES, CULORI, SIGLĂ - „În afară de jucători, Dinamo are jumătate din baza de la Săftica și alte active imobiliare, mașini și echipamente de antrenament. Pe culori nu poate avea nimeni monopol. Pentru siglă am primit interdicția de a o folosi comercial. Acum, suntem gata să dăm drumul de vânzarea de produse Dinamo, atât online, cât și în Mall Veranda. Am avut două discuții cu domnul Badea și există posibilitatea de a ne ceda sigla pe o perioada nedeterminată, cu drept de folosință gratuită. Săptămâna viitoare vedem dacă se concretizează această înțelegere. Dacă nu se va realiza, vom merge înainte cu rebrandingul și vom vinde produsele cu noua siglă. Există posibilitatea de a reuni palmaresul lui Dinamo 1948 cu cel din perioada Clubului Sportiv. Ar fi o reîntregire a palmaresului, prin care acesta ar fi pus la adăpost în caz de faliment. Pentru că dacă s-ar ajunge la faliment, palmaresul ar trebui scos la vânzare și ar putea fi cumpărat de oricine”