BREAKING NEWS | LPF a dat VERDICTUL in cazul partidelor Astra - Craiova si FCSB - Astra! Anunt de ULTIMA ORA

Liga Profesionista de Fotbal a oferit prima reactie dupa ce fotbalistii Astrei au fost bagati in carantina de catre DSP Giurgiu.

Partidele Astra - Craiova (runda 9) si FCSB - Astra (runda 10) nu se vor mai juca, iar acest lucru a fost confirmat chiar de secretarul general al LPF.

DSP Giurgiu i-a obligat pe fotbalistii Astrei sa ramana in izolare pentru urmatoarele 14 zile, iar acest lucru face imposibila disputarea celor doua meciuri:

"Am analizat posibilitatea de a se juca aceste meciuri printr-o cerere, care a si fost agreata de UFEA, insa, din pacate, ieri am primit o hartie de la DSP Giurgiu prin care am fost informati ca jucatorii Astrei au fost introdusi in carantina timp de 14 zile.

Da, meciurile nu se mai joaca, ca o concluzie", a spus Justin Stefan pentru ProSport.

Miza acestor partide era o jumatate de milion de euro, adica diferenta dintre sumele cuvenite cluburilor care termina pe pozitiile 3, 4 si 5 in playoff. Daca Astra pierde cu 3-0 atat cu Craiova, cat si cu FCSB, ros-albastrii vor urca pe locul al 3-lea, in timp ce Astra va cobori pe 4. Pe 5 in ierarhia finala va fi Botosaniul.