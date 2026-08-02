Steaua a început pe teren propriu un nou sezon fără drept de promovare. Nu s-a bucurat de susținerea fanilor, aflați în protest deoarece problema care a ”blocat” clubul în eșalonul secund în ultimii ani nu s-a rezolvat nici de această dată.

Fundașul Mario Bărăitaru (19 ani) a deschis scorul în minutul 43. După pauză, Steaua a egalat prin Alexandru Dinu (22 de ani), dar nu a putut să întoarcă rezultatul. Mai mult, același Baraitaru a punctat pentru 2-1 în minutul 65, astfel că a adus o victorie mare pentru Slatina la începutul sezonului din Liga 2.

La partida din Ghencea a fost prezent și Ionuț Chirilă, antrenorul de la CS Dinamo, în contextul în care echipa sa va întâlni CSM Slatina în următoarea etapă din Liga 2.

Steaua - CSM Slatina 1-2 | Echipele de start:

Steaua : Iancu - Răsdan, Dinu, Carlos, Ilie - Albu, Pacionel, Grillo - Rotaru, Camara, Barbu

: Iancu - Răsdan, Dinu, Carlos, Ilie - Albu, Pacionel, Grillo - Rotaru, Camara, Barbu Rezerve: Pletea, Adăsăcăliței, Vlăsceanu, Albu, Călugărescu, Coadă, Pedro, Chipirliu, Nofitovici

CSM Slatina : Răcășan - Munoz, Bărăitaru, Riza, Șerbănică, Năstăsie, Răuță, Matiș, Sorescu, Magyari, Granja

: Răcășan - Munoz, Bărăitaru, Riza, Șerbănică, Năstăsie, Răuță, Matiș, Sorescu, Magyari, Granja Rezerve: Preduț, Georgescu, Ureche, Stancu, Lăpădătescu, Gheoroae, Velea, Bordușanu, Stan

În următoarea etapă din Liga 2, Steaua va juca tot pe teren propriu, în compania celor de la CSM Râmnicu Vâlcea. CSM Slatina va juca pe teren propriu cu CS Dinamo București.

În sezonul precedent, Steaua a reușit să prindă play-off-ul, pe care l-a încheiat pe locul cinci. Nu mai puțin de două promovări directe și un baraj a ratat clubul din Ghencea din cauza formei de organizare.