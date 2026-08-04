După Campionatul Mondial din această vară, selecționerul Statelor Unite ale Americii a fost dorit de mai multe echipe importante, dar în cele din urmă a ales să rămână la cârma reprezentativei americane.

În cursul zilei de marți, 4 august, echipa națională din SUA a anunțat că Pochettino și-a prelungit contractul până în 2030, după Campionatul Mondial care va fi găzduit de Portugalia, Spania și Maroc.

Mauricio Pochettino și-a prelungit contractul pentru încă patru ani cu SUA!

Pe lângă rolul pe care-l vor avea la prima echipă, Pochettino și cei din staff-ul său se vor implica și în dezvoltarea sectoarelor de juniori ale fotbalului american.

„Este un nou început. Vrem să creăm o nouă eră a fotbalului american și fiecare jucător va primi o șansă, atâta timp cât va performa bine”, a spus Pochettino.