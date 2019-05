Generatia de Aur, acuzata de BLAT LA EURO! Declaratie socanta a unui fost international bulgar: "Au pierdut deliberat, ca sa nu mergem noi mai departe"

Fostul international bulgar Ivo Georgiev, acum in varsta de 47 de ani, acuza Romania ca a pierdut deliberat cu Spania la EURO 1996.

Ivo Georgiev (47 de ani) a jucat de-a lungul carierei la Volov Shumen, Debrecen, Korabostroitel, Spartak Varna, Aarau, Levski Sofia, Waldhof Mannheim, Dobrudzha, Honved si Botev Vratsa. El s-a retras in 2002. Fost atacant, acesta a evoluat o singura data pentru nationala tarii sale. S-a intamplat la EURO 1996, cand a marcat si un gol.

Georgiev: "Romania a pierdut deliberat cu Spania"



Ivo Georgiev a vorbit in presa bulgara despre cariera sa, dar si despre participarea la EURO 1996. El a acuzat Generatia de Aur a Romaniei ca a pierdut in mod deliberat meciul cu Spania de la EURO 1996, scor 1-2.

Georgiev acuza Generatia de Aur ca a pierdut in mod voit pentru ca Spania sa mearga in faza eliminatorie in detrimentul Bulgariei, care era semifinalista de Campionat Mondial.

"Gica Popescu s-a asigurat ca Spania va marca si va castiga acel meci", a spus Georgiev, potrivit cotidianului Sportal.

Parcursul Romaniei in grupa de la EURO 1996

Romania a pierdut toate cele trei meciuri de la EURO 1996, 0-1 cu Franta in partida de debut, 0-1 cu Bulgaria si 1-2 cu Spania.